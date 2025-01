Tabaski Ngom : De la lumière à l’ombre, l’incroyable parcours de l’inspectrice aux deux visages

C’est l’histoire d’une femme dont le parcours semblait gravé dans la pierre de la réussite, avant que l’ombre des accusations ne vienne ternir l’éclat de sa trajectoire. Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor aujourd’hui au cœur d’un scandale financier retentissant, incarne un récit où la lumière et l’obscurité se côtoient. Dans son édition du jour, L’Observateur lève le voile sur les facettes contrastées d’une femme qui fascine autant qu’elle divise.







Une ascension fulgurante et un passé lumineux







Tabaski Ngom, née Madeleine dans le paisible village de Farar, au cœur du Sine, a parcouru un chemin remarquable. Comme le rapporte L’Observateur, cette fille de paysans modestes s’est forgée une réputation d’excellence dès son jeune âge. Après un brillant parcours scolaire, du collège CEM T de Diourbel au lycée Cheikh Ahmadou Bamba, elle obtient son baccalauréat en 1998. L’université Cheikh Anta Diop devient alors le théâtre de sa détermination : diplômée en droit, elle réussit avec brio le prestigieux concours de l’École Nationale d’Administration (ENA), ouvrant la voie à une carrière prometteuse.







Une personnalité double, entre ténacité et controverse







Mais derrière l’image d’une femme travailleuse et réservée se dessinent des ombres. Selon L’Observateur, Tabaski Ngom a toujours été perçue comme “très concentrée, fidèle à ses racines et déterminée à réussir”. Pourtant, une fois entrée dans le monde professionnel, les témoignages se nuancent. À l’Aprosi, où elle officiait avant de rejoindre la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE), plusieurs collègues décrivent une femme au caractère “susceptible et belliqueux”. “Elle ne s’entendait qu’avec le comptable sous son autorité”, relate une source. Une facette bien différente de celle que ses anciens camarades de classe ou amis d’université se remémorent avec nostalgie.







Une femme au cœur d’un scandale tentaculaire







Arrêtée récemment par la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour des soupçons de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux, Tabaski Ngom est désormais au centre d’une affaire explosive. Déférée devant le parquet financier aux côtés de Mamadou Ba, ancien directeur général de l’Aprosi, elle attend que la justice fasse son œuvre. Comme le souligne un ancien ami cité par L’Observateur, “il est difficile d’imaginer que cette femme généreuse et dévouée puisse être impliquée dans de telles malversations”.







Entre générosité et présomption d’innocence







Pour ses proches, Tabaski reste avant tout une femme attachée à ses racines et engagée socialement. Dans son village natal, son nom est synonyme de partage et d’entraide. Une amie d’enfance confie à L’Observateur : “Elle a toujours voulu réussir pour aider sa famille. Elle n’a jamais oublié d’où elle venait.”







Si les révélations de l’enquête judiciaire continuent d’alimenter les spéculations, une certitude demeure : l’histoire de Tabaski Ngom est celle d’une femme aux multiples visages, façonnée par la lumière de ses ambitions et assombrie par les zones d’ombre qui entourent aujourd’hui son nom.







Le verdict de la justice attendu