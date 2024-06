Tabaski 2024 : les conseils pratiques de ce diététicien sur la viande du mouton

La fête de la Tabaski rime avec la viande de mouton qui est parfois nocive à la santé chez certains individus qui en consomment sans modération. Dakaractu a recueilli l’avis d’un diététicien nutritionniste Docteur El Hadji Assane Cissé qui donne quelques recommandations sur la manière de consommer et de conserver la viande de mouton sans grand dommage.



D’emblée, Docteur Cissé, souligne que les personnes souffrant de maladie comme l’AVC, le diabète ou la tension doivent éviter de consommer de la viande de mouton surtout lorsque celui-ci est engraissé. Cela peut causer des dommages et détériorer la santé. « Si la personne est contrainte de manger cette viande, il faudra bien choisir la partie du mouton qui est moins gras et la griller. Surtout, il faudra la manger tôt et avec modération », dit-il.