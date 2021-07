Tabaski 2021: Mohamed Ndiaye Rahma commence à convoyer des camions remplis de moutons qui vont être gracieusement offerts aux populations de Kaolack (images).

Comme à l'accoutumée, l'ambassadeur itinérant est en train de convoyer des camions transportant des béliers à Kaolack commune. Ces moutons seront sous peu gracieusement offerts aux populations issues des différents quartiers de la ville de Mbossé.



Les guides religieux ne seront pas non plus en reste. Le coordinateur de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack, compte aussi mettre à leur disposition des races de moutons.



Dans le but de soulager des centaines de familles souvent démunies en prélude à la Tabaski, Mohamed Ndiaye Rahma procéde également chaque année à la distribution de denrées alimentaires et d'enveloppes financières.



Pour cette année-ci, le responsable politique de l'Apr à Kaolack compte tout simplement revoir à la hausse cet appui afin de mieux répondre à la politique sociale du président Macky Sall à la base...