Tabaski 2020 aux HLM : Cheikh Mbaye « Sa Deug Deug » au chevet des populations.

La fête de la Tabaski se déroule cette année dans une atmosphère plus au moins morose, du fait surtout de cette pandémie liée à la Covid-19 qui est venue compliquer les choses. Mais comme pour le mouvement Sa Deug Deug, assister les populations est un sacerdoce, Cheikh Tidiane Mbaye a encore fait preuve de générosité en offrant aux plus nécessiteux de la commune des Hlm, des denrées alimentaires et des enveloppes financières. Les plus chanceux ont même reçu comme cadeau des béliers pour fêter dans la dignité et l'allégresse la Tabaski. C'est certainement le cas du jeune Pape, un handicapé mental qui fait partie des heureux récipiendaires de cette année. Une scène émouvante comme le montrent ces images...