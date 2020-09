TOUBA - Un véhicule de la police transportant des prisonniers fait un accident et cause la mort de l’un d’entre eux.

Conduit par un ASP et transportant des prisonniers, un véhicule de la police de Ndamatou en direction vers la police spéciae de Janatul Mahwa a heurté un arbre, ce qui a détaché de sa locomotive.

Un prisonnier de plus d'une soixantaine d'années a été retrouvé mort les menottes autour des poignets. D'autres se sont retrouvés avec des blessures et sont présentement aux soins au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeini.

Nos tentatives d'entrer en contact avec les services de la police sont restées vaines.

Affaire à suivre...