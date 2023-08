TOUBA - « Un magal avec zéro accident mortel » : Cheikh Omar Gaye de l’Anaser donne la feuille de route

Tout faire pour réussir l’exploit enregistré lors du dernier magal de Porokhane, voilà qui est l’objectif de l’Agence Nationale de là Sécurité Nationale en perspective du Grand magal de Touba.

La révélation est faite par Cheikh Omar Gaye, le directeur général de l’Agence reçu par le Khalife Général des Mourides et par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. La Prévoyance routière estime possible, un magal avec zéro accident mortel.

Cheikh Omar Gaye qui se prévaut du soutien de tous les acteurs du transport, des syndicalistes aux transporteurs et chauffeurs en passant par les victimes d’accident et les dépanneurs gratuits et auto-écoles,

annonce ainsi un programme qui sera déployé pour un nouveau départ pour la grande sensibilisation après les drames de Sikilo et de Sakal.

« LÉtat du Sénégal a pris des restrictions de déplacement à bord de véhicules de transport ente 23 heures et 05 heures du matin. On s’est rendu compte que 80% des accidents mortels se produisaient la nuit et avec des voitures de transport public. On a eu sur ses 05 derniers mois, une baisse drastique des accidents. N’eut-été l’accident de Ngueune - Sarr, le bilan aurait été très appréciable. Toutefois, la discussion sur les restrictions restent de mise ».

Cheikh Omar Gaye fera un rappel sur la nécessité pour les conducteurs d’avoir des pneus de bonne qualité en cette période d’hivernage et veiller au respect des limitations de vitesse et de la non-utilisation du téléphone au volant...