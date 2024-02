TOUBA - Un journaliste traîne en justice un député de l’ex-Pastef pour menaces de…

Pour avoir livré dans une émission « les secrets » de l’entretien que le Khalife Général des Mourides a accordé au ministre de l’intérieur ce week-end, Djibril Ndao est victime de menaces de mort. À l’en croire, le Patriarche n’a pas aimé le report de la présidentielle.



Depuis cette révélation, le journaliste est attaqué. « Ma sécurité est en jeu. Des gens exercent des pressions sur moi, me demandant de faire un autre enregistrement vidéo pour me dédire. Ce que je ne ferai pas. Je ne suis ni de l’ex- pastef, ni d'aucun autre parti politique. Je fais mon travail en tant que journaliste, détenteur de la carte et dans le métier depuis plus de 20 ans. »



Au téléphone, Djibril Ndao insistera pour confier que les menaces de mort persistent via des appels téléphoniques, en plus des injures à travers les réseaux sociaux. Fort de ce qui précède, il a été porter plainte au niveau du tribunal de Mbacké. « J’ai saisi le procureur. Ma plainte vise le député Cheikh Thioro Mbacké de l’ex-Pastef et X ». Affaire à suivre…