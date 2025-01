TOUBA - Touba Ca Kanam a collecté au titre de l’année 2024 la somme de 1 milliard 967 millions et en 08 ans plus de 12 milliards

Touba Ça Kanam a récolté en 08 ans d’existence la somme de 12 milliards 643 millions de francs. La révélation a été faite par le Président de la commission des finances de la structure. Serigne Abdoul Ahad Mbacké Djily faisait le bilan à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle marquée par le grand rassemblement des femmes collectrices venues des différentes régions du Sénégal et de la diaspora. Il précisera aussi que les dépenses effectuées sont évaluées à 12 milliards 160 millions de francs. Ce qui laisse comprendre que l’organisation dispose dans ses comptes actuellement plus de 482 millions (482 655 008 frs plus exactement).

Pour l’année 2024, après la lecture exhaustive des versements, l’association a déclaré avoir collecté un total de 1,967 milliard. Serigne Abdou Fatah Guèye, l’actuel vice-président, confie dans la foulée que Touba s’est positionnée comme étant la localité qui participe le mieux à l’effort. Les populations de la cité ont versé exactement 138 millions.