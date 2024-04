TOUBA - Serigne Mourtalla Mbacké Ibn Serigne Saliou invite les Sénégalais à éviter l’oisiveté et à utiliser de manière rationnelle le temps

« Il est désormais urgent d’utiliser de manière efficiente le temps! » Voilà qui est l’appel lancé par Serigne Mourtalla Mbacké. Le fils du cinquième khalife général des Mourides, dont le message, en marge de la Korité, est destiné à ses disciples et aux populations de manière générale, invite à une utilisation rationnelle du temps pour une émancipation spirituelle et socio-économique individuelle de chaque Sénégalais d’abord et enfin pour un développement intégral du pays.

Il s’insurge ainsi contre les pertes de temps et l’oisiveté.

« Après la prière, l’homme ne devrait avoir aucune autre occupation que d’aller travailler. Dieu a divisé le temps en deux moments : la nuit et le jour. S’il est possible de se reposer la nuit, il est recommandé de travailler le jour. C’est sous ce seul schéma que l’homme parviendra à s’octroyer une vie paisible. Travailler aussi, suppose de la force. Par conséquent, c’est en étant jeune que l’on doit profiter du summum de cette force pour travailler et préparer son avenir sur terre et dans l’au-delà. Un penseur confie que chaque jour qui passe sans que je ne m’enrichisse est un jour de perdu. Serigne Touba a, lui aussi, exhorté ses disciples dans beaucoup de ses écrits à faire du travail, une occupation majeure. Il faut éviter de faire partie des gens dont la vie est similaire à la mort car n’ayant aucun impact sur l’existence et s’efforcer de faire partie des gens qui, même mort, continuent d’exister », dira le chef religieux. Serigne Mourtalla Mbacké ne manquera pas de prier pour la longévité du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.