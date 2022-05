TOUBA - Serigne Abdou Samad Mbacké, fils du 7ème Khalife des Mourides, porté à la tête de la structure « Nouvelle vision »

Un autre fils d’un ancien Khalife Général des Mourides de plain-pied dans la vie socio-politique du Sénégal. Serigne Abdou Samad Mbacké Maty Lèye est désormais porté à la tête du mouvement « Nouvelle vision ». Le chef religieux compte s’impliquer davantage dans les affaires publiques.



Au téléphone de Dakaractu, il précise que la structure est mise en selle « dans un contexte particulier avec des objectifs bien définis ». Il précise que le mouvement se tourne vers de nouvelles orientations avec des ambitions de s’attribuer une envergure nationale. « C'est dans cette perspective que s'inscrit cet élan d'élargissement qui mettra en pôle position les populations de Touba. Il s’agira aussi de démarrer le travail « en convoquant très rapidement un congrès extraordinaire ponctué d’une déclaration de presse pour donner notre position par rapport aux élections législatives. Ce nouvel élan du mouvement tire sa légitimité première des aspirations profondes de la population de Touba Tanime qui aspire à une rupture, à une nouvelle vision et un changement de mentalité porteur d’une refondation de dimension nationale. »



Serigne Abdou Samad Mbacké dira compter sur une jeunesse sénégalaise plus unie et plus forte qui, dit-il, s’imposera comme un tremplin sûr pour la réalisation des aspirations du peuple. Le mouvement « Nouvelle vision » s'engage avec toute la population sénégalaise à porter le flambeau et relever les défis du développement. Cette redynamisation va s'illustrer par l’analyse historique et actuelle dans tous les domaines relatifs au bien-être des citoyens. Plus que jamais, nous nous engageons et nous nous affirmerons davantage pour un Sénégal libéré des errements et des vices qui gouvernent notre époque; c'est-à-dire la quête perpétuelle d'une identité perdue ».