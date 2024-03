TOUBA- Mouhamed Cissé a choisi son candidat après avoir été approché par Abdoulaye Daouda Diallo et le fils de Amadou Bâ

Son choix politique en perspective de cette présidentielle était attendu. On le savait courtisé par plusieurs leaders de partis dont des candidats. Mouhamed Cissé vient officiellement de prendre sa décision. En effet, ancien membre du directoire de Rewmi qu’il a quitté claquant la porte , le jeune leader politique flirtait depuis avec la coalition présidentielle. Seulement, après quelques mois de compagnonnage, il devait à nouveau plier bagages.



Depuis cette démission de Benno, l’on attendait de savoir la position qu’il prendrait par rapport aux profils qui s’offraient aux Sénégalais pour succéder au Président Macky Sall. Dans une note adressée à la presse , ce mardi 19 mars 2024, Mouhamed Cissé a , enfin, clairement confié qu’il avait résolument pris l’engagement de soutenir le candidat de la mouvance présidentielle.



« J’ai mûrement réfléchi. Et je vous apprends que j’ai été approché par le fils de Amadou Bâ avec qui j’entretiens d’excellentes relations. J’ai aussi été appelé par Abdoulaye Daouda Diallo. Je l’ai trouvé dans son bureau à Dakar. Nous avons longuement discuté. Et je me suis rendu à l’évidence que pour l’intérêt de ce pays , il fallait élire Amadou Bâ. Son charisme, son expérience, ses compétences font largement la différence confrontés aux autres prétendants . Et je m’engage à me battre à ses côtés pour faire basculer Touba » dira-t-il. Une tâche qui ne sera pas de tout repos quand on sait que le Pastef était sorti largement majoritaire dans la cité religieuse lors des dernières joutes électorales. Affaire à suivre…