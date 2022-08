TOUBA-MBACKÉ : La police interpelle 56 personnes

Au terme d’une opération de sécurisation parmi la série qui démarre en perspective du Grand Magal de Touba, la police a interpellé hier 56 personnes dont 42, pour vérification d’identité.

Le procès-verbal fait aussi état de 2 délinquants arrêtés pour usage et détention de chanvre indien, 4 pris en flagrant délit de vol, 3 alpagués pour ivresse publique manifeste, 4 pour rébellion et jeux de hasard, 4 autres pour nécessité d’enquête.

La police qui a écumé plusieurs zones criminogènes comme la soierie de Dahra Djoloff, Gare bu Mak, Darou Khoudoss etc… a mis la main sur 190 pièces, mis en fourrière 14 véhicules, et immobilisé 5 motos...