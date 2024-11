TOUBA – Législatives 2024 : Cheikh Thioro Mbacké : « Essayer de perturber le vote s’avère être une entreprise risquée et périlleuse »

Cheikh Thioro Mbacké, à l’image des autres têtes de listes départementales de Mbacké, a sacrifié son droit de vote. Un moment qu’il a saisi pour appeler à la paix, non sans inviter les populations à sortir voter. « C’est un jour important pour la démocratie au Sénégal. La campagne électorale a été compliquée et c’est le moment pour chaque citoyen d’effectuer son devoir civique . Ce matin , il y’a eu un retard dans le démarrage du scrutin au niveau de plusieurs bureaux de vote, mais présentement, les populations commencent à sortir. Nous les invitons à ne pas attendre les derniers moments.



Interpelle sur l’urgence qu’il y’a à tout faire dans la paix , le leader politique se dira confiant. « Nous qui voulons incarner le statut de têtes de listes sommes tous des parents. Et d’ailleurs, essayer de perturber le scrutin serait une entreprise risquée et périlleuse au vu des mesures drastiques prises par le ministre de l’intérieur.