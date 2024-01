TOUBA- L’hôpital Matlabul Fawzeini étrenne un nouveau bâtiment construit à hauteur de 9,06 milliards

L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba vient de s’enrichir d’un nouveau pôle regroupant les services de chirurgie, de maternité, du bloc opératoire et de la réanimation. Construit à hauteur de 9 ,6 milliards FCFA, il a été intégralement réalisé par des sociétés Sénégalaises. Madame le ministre de la Santé de préciser dans le détail que le bâtiment abrite au rez-de-chaussée la maternité avec une unité d’accueil, des salles d’accouchement, de travail et deux salles opératoires pour la prise en charge des urgences obstétricales. Au premier niveau, elle confiera que l’espace a été réservé au bloc opératoire central qui compte 4 salles opératoires et une unité de stérilisation, un service de réanimation avec 9 lits entièrement équipés .L’unité d’hospitalisation de la maternité avec une capacité de 40lits , l’unité d’hospitalisation de la chirurgie avec une capacité de 80 lits, le restaurant avec une vue panoramique sur la Ville de Touba sont repartis entre le 3ème et le 5ème étage.



Marie Khémesse Ngom de signaler , en passant , que des efforts supplémentaires seront consentis pour augmenter la capacité d’accueil qui devra passer à 340 lits et 11 salles opératoires. Les travaux ont été confiés au Fonsis dont le Directeur adjoint a pris part à la cérémonie.