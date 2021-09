TOUBA - L'ACIS se démarque du combat mené contre l’implantation de Auchan dans la cité et parle de la flambée des prix

Les commerçants de Touba regroupés dans la structure ACIS ne souhaitent avoir aucune responsabilité dans cette soudaine flambée des prix concernant certaines denrées de consommation massive. Pour eux, c’est à l’État du Sénégal que revient la charge de veiller à ce que les produits concernés soient disponibles sur le marché local en abondance pour éviter les flambées.



Les commerçants dénonceront la concurrence déloyale qui leur est imposée par les multinationales. Ainsi, ils demanderont que l’État les protège.



Interpellée sur l’arrivée avortée de Auchan à Touba, l'ACIS par la voix de Cheikh Awa Balla Diakhaté, le chargé de communication, dira n’avoir jamais effectué le plus petit geste pour empêcher la multinationale de s’implanter et se démarquera du groupe qui a combattu son implantation. La structure de préciser qu'elle n'a trouver aucun grief à opposer à la firme et s'en remet pleinement aux décisions du Khalife Général des Mourides...