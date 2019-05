(TOUBA) KIDNAPPING DU JEUNE MOURTADA MBACKÉ / Accusé, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, qui a reçu la visite de la DIC, crie sa colère et dénonce un complot ignoble.

Jusqu'au moment où ces lignes sont écrites, le jeune Serigne Mourtada Mbacké, seulement âgé de 3 ans et disparu depuis le 22 février 2019, c'est à dire deux jours avant la dernière présidentielle, n'a pas encore été retrouvé. Pendant qu'à la surprise générale les enquêtes se poursuivent, des accusations graves sont portées contre Serigne Modou Mbacké Bara Dolly Mbacké. Le leader politique Apériste de Touba est soupçonné d'avoir kidnappé l'enfant et de le faire disparaitre à des fins politiques.



Terriblement choqué, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké dira avoir beaucoup souffert de ces accusations qu'il trouve insensées et qui portent gravement atteinte à son honneur. Buvant le calice jusqu'à la lie, il verra débarquer la Division des Investigations Criminelles dans sa concession de Khayra. Une dizaine d'hommes, regrette-t-il, ont fouillé de fond en comble sa demeure. Serigne Modou Bara Dolly de signaler toutefois, avoir depuis fort longtemps pris les devants en commettant un huissier chargé de fouiller et de faire le constat qu'il n'y avait guère de Mourtada Mbacké chez lui.



Serigne Modou Bara Dolly Mbacké qui dit faire les frais de son compagnonage avec le Président Macky Sall martellera sa volonté de ne laisser aucun complot ébranler son engagement. Pour lui, tour est parti de la vidéo diffusée de Serigne Mourtadha Mbacké Ibn Serigne Modou Bousso Dieng à la veille de la présidentielle et si n'avait pas plu à certains membres de sa famille.