TOUBA - Fils de Serigne Touba, Cheikh Ibrahima Mbacké est célébré pour avoir suivi au pas le Saint-homme dans ses moindres gestes.

Ce mardi 09 juin 2020, Mbacké Bary se rappelle de Serigne Ibrahima Mbacké Khadim Rassoul. L'homme célèbre est le seul fils du Saint homme qui avait choisi de suivre les pas de son père et guide spirituel.





Serigne Ibrahima Mbacké de mère chérifienne est venu au monde en 1912, année du départ pour Thiéyène Djoloff de Cheikh Ahmadou Bamba qui a été, par la suite, assigné en résidence surveillée à Diourbel. Il a fait ses humanités en Mauritanie.

De retour d’études religieuses approfondies, il créa les villages de Touba Fall, Darou Khadim et s’installa au quartier Mbacké-Bari (Mbacké Baol). Il assista ses frères Cheikh Moustapha Mbacké, Serigne Bassirou Mbacké, Serigne Abdoulahi Mbacké Borom «Deurbi» et Serigne Fallou Mbacké dans la construction de la Grande Mosquée de Touba. Il fut un grand agriculteur. L’histoire retient qu’il s’est rendu au Gabon et a visité tous les lieux de séjour de son père alors en déportation dans ce pays d’Afrique...



Serigne Dame Abdourahmane Mbacké dit Serigne Dame Atta à Mbacké Bari (un quartier de Mbacké) assure son Khalifat depuis 1955.