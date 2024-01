TOUBA- De 2017 à nos jours , Touba Ca Kanam a récolté un peu plus de 10 milliards 675 millions 710 francs

L’association Touba Ca Kanam a déroulé son 5ème assemblée générale après 07 ans d’existence ce vendredi 19 janvier 2024. Une rencontre qui a permis à Serigne Abdou Fatah Guèye, Président sortant, de rappeler que la structure a travaillé autour de 35 projets et a récolté , très exactement, 10 milliards 675 millions 710 mille 916 francs. Toutefois il précisera que pour l’exercice 2020- 2023, la collecte a été de 5 milliards 646 millions 825 mille 546 francs. Seulement, se désolera-t-il de signaler : « les objectifs sont loin d’être atteints au vu du taux de collecte qui n’est que de 7,84% ».





Autrement dit, seuls 08 mourides sur 100 répondent mensuellement à l’appel de Touba Ca Kanam. Autres détails à mentionner, les collectes faites varient d’un continent à un autre : Europe : 631 millions, Amérique : 390 millions, Asie : 5 millions, Afrique : 183 millions . Les participations enregistrées au Sénégal représentant 76% de la manne financière et Touba passe largement devant les autres localités du pays en ce qui concerne la collecte faite à partir des reçus.



Présentement, Touba Ca Kanam a dans ses comptes bancaires une 511 millions 233 mille francs à cause des chantiers déjà entamés et qui demandent de nouvelles dépenses.



Dans son allocution, Abdou Farah Guèye confiera que le gros du travail a été effectué par les femmes qui se sont le mieux distinguées dans la collecte financière et dans l’aspect mobilisation. La rencontre était présidée par Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou Mbacké , personne morale de la structure. Il faut signaler que pour la gestion 2024- 2027, Touba Ca Kanam va renouveler l’ensemble de ses structures.