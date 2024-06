TOUBA - Darou Khoudoss de plain-pied dans le centenaire du retour définitif de Bamba à Touba

Le centenaire du retour définitif de Serigne Touba à Touba qui a toujours été célébré à travers le magal de Darou Khoudoss, se prépare méticuleusement.

Ainsi, un comité régional de développement a été déroulé à Diourbel en présence du gouverneur et des autorités religieuses de Darou Khoudoss. L’occasion a été saisie par Serigne Cheikh Aziz Mbacké pour revenir sur le cachet solennel et exceptionnel de l’événement non sans rappeler les conditions dans lesquelles Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké s’est démené, en son temps, pour transférer la dépouille du Saint homme à Touba, à l’insu du colonisateur français qui nourrissait d’autres ambitions. Cet acte héroïque traduit la bravoure de l’homme qui a su traduire en acte la volonté de son père Cheikh Ahmadou Bamba...