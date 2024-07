TOUBA - Amadou Bâ reçu par le Khalife promet d’évoquer les questions d’ordre politique très prochainement : « Il faut qu’on les laisse travailler un peu! »

L’ancien Premier ministre et candidat à la dernière présidentielle a effectué ce samedi une visite à Touba. Amadou Bâ était venu, dit-il , « rendre une visite de courtoisie au Khalife Général des Mourides et solliciter ses prières pour le Sénégal. » Il poursuit : « Dieu a fait que nous entretenons des relations profondes d’amitié et d’intense proximité depuis très longtemps. Il me l’a rappelé et j’en ai profité pour lui souhaiter une très longue vie. »

Interpellé sur la vie politique, Amadou Bâ dira préférer s’abstenir d’en parler pour trois raisons principales : d’abord tel n’était pas l’objectif de son périple, ensuite qu’il se situait dans une ville religieuse comme Touba et enfin qu’il était prématuré pour lui d’évoquer la nouvelle gestion. « Nous avons un gouvernement que depuis quatre mois. Je parlerai de la situation très prochainement. Il faut qu’on les laisse travailler un peu ! »