TOUBA – Affaire Modou Diop Diaobé contre la Police de Ndamatou : Un mandat de dépôt confirmé

Ce que l'on redoutait s'est finalement concrétisé : Modou Diop Diaobé et deux agents de la « police municipale » de Touba ont été placés sous mandat de dépôt. Ils comparaîtront devant le tribunal jeudi, selon des sources concordantes, après une série d'accusations ayant conduit à leur incarcération.



Les faits



L'affaire remonte à une opération de contrôle des véhicules menée par les agents municipaux, qui exigeaient des quittances de paiement des droits de stationnement auprès des chauffeurs de taxi et autres usagers. Selon les autorités, cette intervention a rapidement dégénéré en un affrontement avec les policiers du commissariat de Ndamatou, entraînant des tensions qui ont mené à l'arrestation de Modou Diop Diaobé et de ses collaborateurs.



Les mis en cause sont poursuivis pour outrage à agent de police, menaces, usurpation de fonction, port illégal d'uniforme et rébellion.



Selon des sources policières, les agents municipaux auraient envahi les locaux du commissariat de Ndamatou, proférant des menaces à l'encontre des policiers en service. Face à cette situation, les forces de l'ordre ont procédé à leur interpellation suivie d'une garde à vue, avant leur déferrement au parquet.



Pour sa part, Modou Diop Diaobé, sur le chemin du déferrement, a déclaré à une partie de la presse que les allégations portées à son encontre étaient fausses. Affaire à suivre…