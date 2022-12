TGI de Kaolack / Violence et voie de fait sur un enfant de 09 ans : Le juge sermonne le jeune maître coranique et le condamne à 02 ans de prison dont 15 jours ferme.

A. Ndao, un jeune maître coranique a été attrait ce matin à la barre du tribunal de grande instance de Kaolack pour violence et voie de fait sur un enfant (talibé) d'à peine 09 ans.

Devant le juge, A. Ndao a reconnu d'être l'auteur des faits qui lui sont reprochés et a sollicité la clémence du tribunal, après avoir, dit-il, appris la pédagogie auprès d'un serigne "Daara" lors de sa détention provisoire. Le président du tribunal, après avoir constaté les faits pour les déplorer, a fait savoir au prévenu qu'il n'a jamais été mentionné dans un livre que pour inculquer du savoir à un enfant, il faut le frapper voire le violenter.

Sermonnant le mis en cause, le juge de lui faire savoir que le temps de l'apprentissage pour un enfant est plutôt d'ordre divin car Dieu a fait de certains des surdoués qui ont juste besoin de quelques petites années pour mémoriser le Coran

tandis que d'autres feront à la place 5 voire 10 ans pour pouvoir y arriver. Et ceux qui n'ont pas beaucoup de chance, ne bénéficieront jamais d'un tel privilège. Le juge de terminer pour dire que le fait de violenter un enfant pour vouloir lui inculquer du savoir, ne pourrait être accepté ni à l'école coranique ni à l'école française.

Prenant la balle au rebond, le parquet a fustigé également cette pratique en déclarant que frapper un enfant jusqu'à lui administrer des blessures (graves), c'est vouloir tout simplement le traumatiser. Et ce n'est guère permis par la loi de porter des coups ou faire des blessures et de commettre toute violence sur une autre personne. Le procureur a ainsi requis une peine d'1 an de prison dont 1 mois ferme.

Le tribunal a décidé pour sa part de le condamner à 02 ans de prison dont 15 jours ferme.

Deux autres affaires ont été mises en délibéré. L'une porte sur un vol de bétail dans une ferme à Gandiaye (département de Kaolack) et l'autre est relative à une association de malfaiteurs et complicité d'escroquerie...