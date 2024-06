TENSIONS À MBACKÉ - Le Président du CC de la jeunesse et 05 autres jeunes placés en garde-à-vue … Un lundi compliqué en perspective!

Une chose est claire : Mbacké va droit vers une ébullition sans précédent, si les ardeurs ne sont pas tempérées. Les jeunes sont, en effet, déterminés à se faire entendre. Ils exigent la libération de 06 jeunes arrêtés par la police. Parmi eux, on compte le Président du Conseil communal de la jeunesse, Serigne Maï Seck. Ce dernier a été appréhendé sous prétexte qu’il a bravé, en tant que leader, l’interdiction opposée à lui par le préfet de dérouler une marche. Une marche qui avait pour objectif de précipiter la délocalisation d’une station d’essence dont l’existence empêche une entreprise de la place de boucler les travaux d’aménagement prévus sur les lieux. L’autre couac est celui-ci : l’espace appartient à un chef religieux qui confie attendre la fin des négociations avec les autorités pour ne plus opposer son véto. En attendant, Serigne Maï Seck et ses camarades devront passer un week-end au commissariat, le temps de savoir si lundi, ils seront libérés ou placés sous mandat de dépôt. Un lundi parti pour connaître des remous à Mbacké. Affaire à suivre…