TAS sur le chavirement à Saint-Louis : « A l’heure du dialogue … le vrai débat qu’attend le peuple devrait porter sur la profonde crise économique »

Le président de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall s’est joint à la vague de réactions pour exprimer sa douleur et sa compassion sur le chavirement d’une pirogue au large de Saint-Louis.



Dans son post, le candidat Thierno Alassane Sall croit que le dialogue auquel le chef de l’Etat, Macky Sall a appelé les forces vives de nations devrait s’accentuer sur la crise économique du pays. D’où la nécessité pour lui de trouver des solutions qui puissent empêcher les jeunes d’aller à la recherche de l’eldorado. « Face à cet énième chavirement de pirogues de migrants à Saint-Louis, nos cœurs se joignent aux prières pour les victimes et leurs familles.



A l’heure du dialogue national, ou « Njuuj -Njaaj » national, le vrai débat qu’attend le peuple devrait porter sur la profonde crise économique et le désastre social qui frappent le Sénégal. Il est impératif de trouver des solutions au désespoir qui pousse nos frères et sœurs à braver la mer, à la recherche d’un autre avenir. Il est temps de rebâtir les fondements de notre nation pour faire renaître l’espoir chez chaque sénégalais », écrit-il.