Systèmes alimentaires durables : le président Macky Sall pour la promotion d'une agriculture qui nourrit le monde en préservant l’environnement

Présentement aux États-Unis dans le cadre de la 76e édition de l’Assemblée générale des Nations-Unies dont le thème général porte sur la Covid-19, le président de la République Macky Sall en compagnie de ses homologues de Suisse et de Costa Rica, a animé ce mercredi la réunion sur les systèmes alimentaires durables. Cette rencontre d’échanges et de partage s’inscrit selon le chef de l’État sénégalais dans le cadre des efforts consentis par ces trois États pour la promotion d’une agriculture qui nourrit le monde avec la préservation de l’environnement.

« Avec les Présidents Parmelin de Suisse et Quesada de Costa Rica, j’ai animé ce 22 septembre une réunion sur les systèmes alimentaires durables dans le cadre des efforts que mènent nos trois pays pour promouvoir une agriculture qui nourrit le monde en préservant l’environnement », a laissé entendre le président Macky Sall au terme de cette rencontre…