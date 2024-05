Suspension vente de cartes de membres, … : Pastef brandit la finalisation de son règlement intérieur

Le parti Pastef/Les Patriotes a suspendu jusqu'à nouvel ordre, sur le territoire sénégalais et à l'étranger, toutes les opérations de vente de cartes de membres, de création ou de renouvellement de cellule, de section, de coordination, de directoire et de mouvement national. Selon un communiqué parcouru à Dakaractu, cette mesure s'étend aux mouvements nationaux qui sont tenus d'établir leur règlement intérieur dans le respect des Statuts et du Règlement intérieur du Parti, et sous réserve de validation par le Bureau politique national.







Le parti dont Ousmane Sonko est président depuis sa création a entrepris la finalisation du Règlement intérieur du parti pour préciser et compléter les statuts adoptés en 2021. Ce règlement intérieur doit, selon le communiqué, fixer la composition, le fonctionnement, les modalités de création et de renouvellement des structures (cellules, sections, coordinations, directoires, mouvements nationaux et leurs démembrements) et déterminer les conditions de vente des cartes des membres.