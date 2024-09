(Suite) Affaire Fawzi Dione - Le juge place sous mandat de dépot l’ancien DAF de la DGES faute de justificatifs suffisants…

L’espoir de voir Fawzi Dione bénéficier d’une liberté provisoire après consignation par ses avocats de la somme présumée détournée s’est effrité. Le face-à face entre l’ancien DAF de la Direction Générale des Établissements publics de Santé et le Doyen des juges , qui eu lieu ce matin, ne s’est pas terminé comme escompté par les avocats et la famille de l’inculpé. Pourtant, les 19 millions de francs étaient déjà mobilisés , confiait un des avocats hier à Dakaractu.



En effet, le juge a estimé que les preuves attestant que la somme qui flottait n’était que de 19 millions de francs et non les 200 millions jadis annoncés n’étaient pas suffisamment réunies. Ce qui l’a amené à placer le concerné sous mandat de dépôt. Affaire à suivre ….