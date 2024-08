Startup Act : Sénégal Connect Startup, veut tendre vers la labellisation des startup sénégalais

Ce jeudi 29 août 2024, la Maison de la Presse Babacar Touré a accueilli un atelier crucial pour l’écosystème technologique sénégalais, centré sur le Référentiel du Label Sénégal Connect Startup (SCS). Cet événement qui a réuni des acteurs majeurs de l’économie numérique ainsi que des représentants de plusieurs ministères, dont le Ministère de la Communication des Technologies et du Numérique, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Startup Act.

Le dispositif Sénégal Connect Startup (SCS) est un outil stratégique conçu pour soutenir l’application de la « Startup Act », avec pour objectif d'améliorer le cadre institutionnel de l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Il vise ainsi à promouvoir la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, stimulant ainsi la croissance économique et la création d’emplois. Le SCS se positionne comme un moteur d’innovation numérique, renforçant l’écosystème des startup dans le pays.

Initié par la loi n°2020-001 du 6 janvier 2020, le Label Sénégal Connect Startup est un gage de qualité pour les entreprises qui souhaitent se conformer.

Ainsi la labellisation, qui était au cœur des échanges, est perçue comme un outil essentiel pour structurer et dynamiser l'écosystème des startup au Sénégal, en facilitant l'accès aux financements et en encourageant l'innovation et la compétitivité des jeunes entreprises. Au terme de cet atelier un document sera produit, puis soumis aux autorités compétentes pour validation...