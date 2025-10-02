Sport /Athlétisme : Un stage francophone pour préparer les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026



« L’Afrique accueille ces Jeux, mais c’est le Sénégal qui organise. Nous devons non seulement bien recevoir, mais aussi décrocher des médailles. C’est tout le sens de ce stage », explique El Hadji Amadou Dia Ba, directeur du Centre Africain de Développement de l’Athlétisme.



Le programme alterne formations techniques le matin pour les entraîneurs, et des séances pratiques le soir pour les athlètes sur les pistes d’entraînement. Les participants bénéficient également de visites des sites qui accueilleront la compétition, avec l’appui de figures locales. « Cela permet aux jeunes de s’imprégner de l’ambiance, de découvrir les lieux et de se motiver davantage pour obtenir leur qualification », ajoute Dia Ba.



Le stage réunit 15 coachs et une cinquantaine d’athlètes. Parmi eux, certains ont déjà brillé lors des derniers Championnats d’Afrique cadets, comme une jeune Burkinabé, sacrée championne d’Afrique, ou encore Sally Sarr, 6e au dernier championnat du monde.

Au-delà des Jeux de la Jeunesse, l’ambition est de préparer les futurs champions africains aux grandes échéances mondiales. « Beaucoup d’athlètes passés par les JOJ se sont affirmés ensuite aux Jeux Olympiques. Nous espérons que cette pépinière en fera de même », affirme le directeur du Centre.