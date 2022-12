Souveraineté monétaire : «Les pays africains sont dans un processus pour aller vers une transition paisible» (Amadou Bâ, PM)

Le Premier ministre a répondu à l’interpellation de l’activiste devenu député sur la question de l’impérialisme monétaire. Amadou Bâ sans le citer a répondu à Guy Marius Sagna qui avait dénoncé ce qu’il appelle la dépendance monétaire du Franc CFA à la France.



«Le Sénégal est souverain depuis son indépendance. Sur le plan diplomatique, aucun pays ne nous dicte ce qu’on doit faire. Malgré la force et la puissance monétaire de la France, ça ne crée pas une dépendance. Ni avec la France ni avec un autre pays. Nous avons un lien économique et il y a aussi beaucoup d'investissements français au Sénégal. C’est une réalité qu’il faut reconnaître. Tous les investisseurs ont droit à la protection de l'Etat», précise-t-il.



«Il n’y a plus de compte d’opération. Elle est supprimée du système. Les pays africains sont dans un processus pour aller vers une transition paisible. De-là, on verra le type de coopération qu’on aura avec les occidentaux et les asiatiques. La monnaie Eco est dans le circuit. Quand on entend les gens parler, on croit qu’il y a de gros problèmes alors qu’il n’en est rien» rassure le Premier ministre qui fait face au Parlement dans le cadre de sa déclaration de politique générale.