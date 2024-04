Souveraineté Numérique : Le ministre de la communication Alioune Sall séduit par les capacités de SENUM

Le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Monsieur Alioune Sall, a été très séduit par les capacités physiques et techniques de la Société Sénégal Numérique S.A, qu'il a eu l’occasion de visiter ce lundi.

Aujourd'hui ce dernier a fait les trois grands points où la société opère, d’abord dans le centre D3E de recyclage de déchets électroniques, où des jeunes formés se penchent sur la question. En présence du directeur général M Cheikh Bakhoum et de l’ensemble des membres de son équipe, l’autorité a magnifié et salué le travail des jeunes.

Après l’étape de ce centre, le ministre et sa délégation ont été conduits au siège général de la société Sénégal Numérique au Technopole, où il a eu l’occasion d’interagir avec les employés qui lui ont aussi fait un brillant exposé.

Juste après s’être attardé dans ces locaux, Alioune Sall s'est rendu dans la grande base de Datacenter de la société située à quelques mètres de l’Arena de Diamniadio, centre qui rentre dans le cadre de la stratégie Sénégal Numérique 2025, un projet gouvernemental qui a pour but de répondre aux besoins en hébergement d'infrastructures, de données et des services cloud pour l'administration publique, les collectivités territoriales, le secteur privé national et les pays et organisations de la sous-région.

En effet, cela permet aux administrations et aux entreprises d'externaliser l'infrastructure de leurs services informatiques, avec la garantie de conserver leurs données aux normes de sécurité internationale. Une vision plus que partagée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye si l’on s’en tient aux propos du ministre.

« À travers ce datacenter qu'on a visité, qui est de type tiers 3, et qui représente aujourd'hui toutes les exigences en terme de sécurité, en terme de technologie, et sur lesquelles le Sénégal va se baser aujourd'hui pour impulser cette vision sur la souveraineté numérique que le Sénégal et le Président Bassirou Diomaye Faye appellent vraiment de tous leurs vœux », assure l’autorité.