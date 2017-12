Souvenirs : Il y a dix ans disparaissait, Serigne Saliou Mbacké

28 décembre 2007- 28 décembre 2017. Voilà, dix ans jour pour jour que disparaissait Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife général des mourides, à 92 ans. Comme chaque année, des milliers de fidèles mourides se souviennent de ce Grand Soufi qui a consacré toute sa vie à l’adoration de Dieu et au travail. La communauté mouride garde de lui, sa grande spiritualité, son amour des tout petits, la modernisation de Touba et la fondation de Khelcom, située dans la région de Kaffrine dans une ancienne forêt classée qu’il a transformée en une ville moderne dédiée à l’apprentissage du Coran et à l’agriculture intensive avec toutes les commodités. Cheikh Saliou Mbacké a exercé le khalifat pendant 17 ans, c’est à dire de 1990 à 2007.