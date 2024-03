Soutien du Pds à la coalition Diomaye Président : Le comité directeur des libéraux se démarque et appelle à voter Amadou Bâ

Les membres du parti démocratique sénégalais ne parlent visiblement pas le même langage concernant le soutien aux candidats en lice pour la présidentielle. Après le communiqué signé par le secrétaire général national et appuyé par le candidat Karim Wade, l’une des structures demeure récalcitrante face à cette décision. « Ce communiqué faussement attribué au Secrétaire Général National fait état d’un soutien politique apporté à la coalition DIOMAYE Président. Cette information n’est pas officielle et n’émane pas des structures du Parti.







Elle est d’ailleurs en parfaite contradiction avec la ligne directrice du Parti, lequel n’a cessé d’œuvrer pour le triomphe d’un libéralisme fort au Sénégal », souligne le communiqué du comité directeur du Pds qui signifie que « Me Abdoulaye WADE de par sa dimension politique, ne saurait participer à une entreprise de bradage des acquis économiques et démocratiques du Sénégal et faire le pari d’un amateurisme confirmé. La paix sociale, la stabilité économique, le franchissement en toute sécurité de l’ère pétro-gazière recommandent une responsabilité dans la prise des décisions qui engagent l’avenir du Sénégal », ajoute le comité directeur qui, au nom de ces impératifs, rappelle que « le PDS acte son soutien à la candidature de Amadou Bâ. Il appelle les militantes et les militants à voter massivement en faveur du candidat de Benno et exhorte à la vigilance pour la transparence du scrutin du 24