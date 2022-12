Soutien des internautes après l’annulation de son concert : Nit Doff reçoit une cagnotte de plus de 3 millions en quelques heures

La collecte, au moment où ces lignes sont écrites, évolue considérablement sur les différentes plateformes digitales pour soutenir le rappeur qui s’est d’ailleurs exprimé devant ses fans suite à cette interdiction qu’il qualifie de « ridicule » de la part de l’autorité préfectorale qui agit de manière abusive.

Après l’interdiction du préfet de Dakar de la tenue du concert annuel « Show Of The Year » qui en est à sa 12e édition, le rappeur Nit Doff a reçu du soutien de toutes parts. Ainsi, au niveau des réseaux sociaux, une collecte de fonds organisée en mode fast-track a permis en quelques heures, à Mor Talla Guèye, de recevoir des internautes plus de 3 millions de francs CFA.