Soutien à la candidature de Macky Sall en 2024 : L'AFP maintient le suspense et invite les militants à rester attentifs aux recommandations du parti...

Par ailleurs, loin de donner sa position sur la prochaine présidentielle de 2024, le Secrétariat politique exécutif de l'AFP, invite les militants à rester attentifs aux recommandations des instances du parti. « Les cartes ont été éditées et réceptionnées. La clé de répartition dans les régions a été validée. L’opération de distribution démarrera bientôt.

C’est dans cet esprit que la prochaine édition des Causeries du mois sera organisée par le Mouvement National des Femmes de l’Espoir et du Progrès (MOUNFEP). Le SPE engage les responsables et militants de l’AFP à demeurer attentifs aux conclusions et recommandations des Instances du Parti, pour la défense et la pérennisation des valeurs et des idéaux portés par le mémorable Appel du 16 juin 1999 », conclut le Secrétariat politique exécutif de l'AFP...