Soupçon de marchés publics irréguliers entre AEE Power EPC et l'ASER : l'ARCOP décide de suspendre l'exécution.

Suite à une décision n° 107/ 2024/ ARCOP/ CRD/DEF du 2 octobre 2024, publiée hier le 07 octobre 2024, l'autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a décidé à titre conservatoire de suspendre l'exécution du marché attribué à AEE Power EPC pour l'électrification rurale des régions de Kaffrine, Saint-Louis, Kédougou, Louga et Tambacounda, jusqu'au prononcé de la décision du Comité de règlement des Différends (CRD).



Selon des informations de Dakaractu, cette décision fait suite à la saisine de la société AEE Power Sénégal à travers un cabinet d'avocats contestant les dispositions envisagées par ASER et AEE Power EPC pour le démarrage des travaux d'électrification des régions précitées, la résiliation de son contrat, l'irrégularité d'un nouvel accord signé entre AEE Power EPC et ASER et celle de la Banque SANTANDER soulevant plusieurs interrogations sur la gestion financière dudit contrat et sollicitant des éclairages sur plusieurs points.



Au regard de ce qui précède, l'Arcop a décidé de la suspension de l'exécution dudit marché jusqu'au prononcé de la décision du Comité du règlement des différends (CRD) saisi dans le cadre de cette affaire. Et les motits annoncés sont : Il a été constaté que « ASER n'a toujours pas envoyé les dossiers du marché réclamés par le CRD, que AEE Power Sénégal qui dénonce la signature d'un protocole d'accord entre ASER et AEE Power EPC redoute le démarrage des travaux […], de même que les craintes et inquiétudes soulevées par la banque espagnole SANTANDER et la CESCE. » ....