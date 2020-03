Soumaïla Cissé porté disparu : Idrissa Seck exprime son regret.

Après avoir appris à travers un communiqué de son parti l’Urd du Mali, que son frère et ami Soumaïla Cissé ainsi que sa délégation, en campagne électorale, sont portés disparus, le leader du Parti Rewmi a exprimé son amertume et sa tristesse face à ce fait inédit et totalement « mystérieux ».



Face à cette épreuve, Idrissa Seck, au nom de sa formation politique, exprime toute sa sympathie à sa famille, au parti de Soumaïla Cissé, et à l’ensemble du peuple malien. Ce, en formulant ainsi des vœux ardents pour que le chef de l’opposition malienne et sa délégation soient retrouvés sains et saufs.



Ne doutant pas un seul instant que les autorités maliennes ainsi que l'ensemble des forces internationales présentes au Mali mettront tout en œuvre pour les retrouver le plus rapidement possible, Rewmi reste rassuré du retour parmi les siens, de son ami et de toute sa délégation disparus...