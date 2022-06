Souleymane Ndiaye, SG S2D à Aminata Tall : « Il ne faudrait pas que pour des questions crypo-personnelles, on essaie de porter du discrédit sur nos juridictions et l'administration »

Le SG de la S2D, membre de la mouvance présidentielle s'est aussi indigné des propos de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Dans un communiqué signé par le secrétariat général, Souleymane Ndiaye montre son étonnement : « nous avons été surpris par la réaction de Mme Aminata Tall qui se dresse, non contre une volonté politique, mais contre une décision que le Conseil constitutionnel a rendu en toute souveraineté », lit-on.



Souleymane Ndiaye au regard de cette sortie, a fait une révélation de taille. « Le comportement de Mme Aminata Tall est par conséquent douteux. Elle qui n'a jamais réagi à cette actualité électorale jusqu'à ce que l’État lui demande de libérer ses deux logements de fonction. Je crois qu'elle a eu droit jusque-là, à tous les honneurs, durant tout son compagnonage avec son Excellence le Président de la République, Monsieur Macky Sall. »



Cependant, il ajoute qu’ « il ne faudrait pas que pour des questions crypo-personnelles on essaie de porter du discrédit sur nos juridictions et l'administration de manière générale, au risque de tourner au ridicule.

Ainsi, il lance un appel à Aminata Tall. « Nous l'invitons par conséquent à une attitude plus responsable et respectueuse vis-à-vis d'elle-même d'abord et ensuite vis-à-vis des sénégalais », dixit Souleymane Ndiaye Sg S2D membre de la mouvance présidentielle...