Souleymane NDIAYE leader de la S2D et DG de la SAPCO, sur les manifestations du 16 mars

En tant que leader politque engagé dans des actions de développement et la construction de notre pays, dans un climat de paix, je tiens à féliciter la très grande majorité de la jeunesse et du peuple sénégalais qui s'est montrée responsable en refusant de participer à une manifestation qui n'était en réalité dictée que par le refus d'un homme de répondre à la justice, face à des accusations faciles dont il peine à rapporter une once de preuve.



Cela revient à dire que la politique doit reposer sur un débat programatique et constructif, une opposition d'idées positives qui vont dans le même sens : celui d'un mieux être des populations. Mais, l'idée n'est pas de dévaloriser les gens, d'opposer des sénégalais à des sénégalais. Cela n'a aucun sens.



En effet, mes compagnons et moi-même restons fondamentalement attachés à la démocratie et aux libertés individuelles, et par conséquent à l'Etat de droit qui est le seul gage pour maintenir une société civilisée, organisée et donc constructible. Sur ce point, je félicite personnellement les forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme en garantissant l'ordre public ce jeudi 16 mars 2023, pour permettre à tout un chacun de pouvoir vaquer tranquillement à ses occupations. La liberté d'expression et de manifestation ne doit pas se traduire en une liberté d'oppression des autres. Je félicite par la même occasion le Chef de l'Etat son Excellence Macky SALL qui est entrain de tout faire pour les mettre dans les meilleures conditions de travail.



Par rappel, la vérité des urnes, par consequent la vérité du peuple, c'est que le Président de la République a la confiance des sénégalais et d'ailleurs il fait un excellent travail qui est confirmé par les rapports les plus récents du FMI et de nos administrations. Cette dynamique doit être maintenue et encouragée par des initiatives qui permettent à notre pays, tout comme à l'Afrique dans son ensemble, de prendre part aux grandes décisions comme le Président s'y évertue en plaidant pour un siège au G20 pour l'Afrique. C'est par des mécanismes intelligents et constructifs comme cela que l'Afrique va participer à la marche du monde et par conséquent à la préservation de ses intérêts, en évitant de se refermer sur elle dans un contexte de mondialisation auquel aucune nation ne saurait échapper. C'est dire qu'il faut réellement que cette partie de l'opposition dite radicale revienne enfin à la raison, puisque le Sénégal est et restera Un et Indivisible.



Nous invitons la jeunesse à attacher un prix à la préservation des biens et édifices publics qui appartiennent à tous les citoyens sans aucune distinction. En saccageant des biens ou édifices publics, nous nous privons de choses qui appartiennent à toute une communauté. Je veux parler des quelques bus Dakar Dem Dik saccagés, pendant qu'au même moment l'Etat s'évertue à trouver des solutions durables au transport urbain et interurbain.



Ce que nous voulons c'est un changement de paradigme dans les expressions de nos choix et de nos options politiques. Le Sénégal reste un pays de dialogue et non de désordre.



Aussi, il est important que ceux-là mêmes qui invitent leurs partisans à descendre dans la rue, sensibilisent également ces derniers sur ces questions d'ordre purement citoyennes. Et que les manifestations ne soient nullement l'occasion de s'acharner sur d'honnêtes citoyens qui cherchent à gagner dignement leurs vies.



Pour notre part, nous resterons toujours attaché aux droits et liberté individuelles, dans le respect de l'ordre et de l'Etat de droit, sans lequel rien de durable ne peut se construire