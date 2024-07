Sortie sur l’affaire « Fulbert Sambou et Didier Badji »: IMF précise sa pensée : « C’est un lapsus dont je voudrais m’excuser »

Sa sortie sur l’affaire « Fulbert Sambou et Didier Badji » a créé une vague d’indignations ce jeudi notamment sur les réseaux sociaux.





L’ancien ministre de la justice Ismaïla Madior Fall qui était l’invité de l'émission "L'invité de MNF" de ce mercredi revient sur le fond de sa pensée. « Réagissant à une curieuse relance inattendue sur l'éventuelle intégration de "l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou" dans le champ d'application de la loi d'amnistie, j'ai, spontanément et par inadvertance, répondu par "en principe oui" » a indiqué l’ancien garde des sceaux sur sa page X. Ismaïla Madior Fall précise que cette affaire n'a aucun rapport avec la loi d'amnistie. « Ma réponse est tout simplement un lapsus dont je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs et de toutes personnes que ces propos auraient choqués »