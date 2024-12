Sortie du MESRI: la coordination des Étudiants de l’UASZ dénonce des incohérences et prévient le ministre

Suite à la conférence de presse tenue vendredi 06 décembre 2024 par le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous, Coordination des Étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (CE-UASZ), se considérant comme la seule structure habilitée à défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, avons écouté avec une grande attention ses déclarations. Cependant, la coordination dénonce avec fermeté les incohérences qu’elle juge flagrantes entre ses propos récents et les engagements pris lors l'atelier sur la stabilisation du calendrier universitaire du 31 mai au 02 juin 2024, de sa visite officielle à l'UASZ le 07 juin 2024 et de la rencontre à la sphère ministérielle de Diamniadio le 26 septembre 2024 à laquelle a pris part la CE/ de l’UASZ.



En effet, ces étudiants estiment que les promesses faites à ces occasions et qu’ils ont scrupuleusement notées, « sont aujourd'hui contredites par les déclarations du Ministre ». « Ces écarts révèlent un manque flagrant de cohérence et de respect envers la communauté universitaire, particulièrement les étudiants, qui continuent de subir les conséquences de cette gestion défaillante. Nous réaffirmons que les questions urgentes et vitales ne se négocient pas: elles appellent des réponses immédiates et concrètes. Nous refusons toute tentative de diversion ou de report. Les problèmes qui gangrènent notre université sont profonds. Bien que cette crise structurelle ne soit pas de votre création, Monsieur le Ministre, vos engagements non tenus l'ont considérablement aggravée », lit-on sur le communiqué des Étudiants.



Par conséquent, ils exigent la livraison immédiate de notre zone de production pour l'extension de Diabir, un outil essentiel pour une alimentation de qualité de sécurité, le redémarrage des installations de PGF-SUP : ce projet doit reprendre sans délai , le démarrage effectif des installations des équipements du pavillon 1000 lits : nos conditions de vie ne peuvent plus tolérer de tels retards et la réalisation urgente des réfections et réhabilitations nécessaires : leur cadre d'apprentissage doit être sécurisé et digne. Sans satisfaction immédiate de ces points, la coordination des étudiants de l’UASZ decident « de ne reprendre les cours ».