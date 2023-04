Sortie annoncée des ministres Aly Saleh Diop et Yankhoba Diattara du gouvernement : Quelles options pour compléter l’architecture ?

Le fameux « Mbouru Ak Soow » est-il arrivé à sa date de péremption ? En tout état de cause, même si la "séparation s'est faite de manière amicale", le ton était déjà donné en février 2023 lors du conseil présidentiel de développement qui s’est tenu à Thiès. En tant que président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck s’est donné plaisir dans une démonstration orale, en tenant un discours pour rendre hommage au président Macky Sall sur le travail qu’il a eu à abattre depuis qu’il est à la tête de l’État en 2012.



« J’adresse une prière à votre endroit. Qu’il plaise au seigneur des mondes, de continuer à raffermir vos pas, à dilater votre poitrine pour que vous acceptiez toutes les critiques : celles qui sont contributives comme celles qui sont abusivement injustifiées. C’est une des exigences du leadership et vous en êtes un, remarquable. Qu’il continue d’apaiser votre cœur, de fortifier votre esprit pour que les choix futurs que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà exceptionnel d’une telle beauté qu’il n’y aura pas d’autre choix que de vous garantir après une longue et heureuse vie auprès des vôtres, une mention honorable sur les langues de la postérité. » Tel est le message que tenait le présent du Conseil économique, social et environnemental qui ne s’est pas limité à cette marque de reconnaissance.



Quelques jours plus tard, le leader du parti Rewmi revient, à travers une longue conférence de presse qui aura duré même plus de 2h, sur ses ambitions pour 2024 mais de manière subtile tout en se rappelant de quelques moments passés avec Wade avec qui d’ailleurs, il n’a pas encore été tendre.



Mais le coup de théâtre qui aura le plus clarifié plus ou moins le jeu politique actuel, est cette sortie le jour de la fête de Korité où le président Idrissa Seck a clairement décliné ses objectifs en annonçant sa démission du Conseil économique, social et environnemental, de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais surtout, la sortie également des ministres des sports Yankhoba Diattara et de l’élevage, Aly Saleh Diop. La question qui se pose est alors : quels mécanismes pour le chef de l’État pour remplacer ces deux ministres en charge de deux départements stratégiques dans la nomenclature gouvernementale ? Va-t-on vers des réajustements en rattachant ces ministères à certains auxquels ils seraient compatibles (Ex : Le ministère des sports, à la jeunesse…. Et le ministère de l’élevage à l’agriculture ?) L’autre option reviendrait à faire un remaniement et dans ce cas, c’est toute l’architecture gouvernementale qui serait touchée. Mais ces questionnements, même légitimes, sont bien susceptibles de se heurter au choix plus légitime du chef de l’État qui a le dernier mot. Le président Sall, rappelons-le, reste « imprévisible » dans ses choix. Comme on dit : le dernier mot lui revient.



De la même manière, le remplacement du patron de Rewmi au niveau du Conseil économique, social et environnemental est du pouvoir exclusif du chef de l’État. Et cela, malgré les nombreuses suppositions faites depuis que le désormais ancien président du Cese a annoncé son départ de ce poste qu’il occupe depuis 2020...