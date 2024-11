Sonko défie Barth à Baobab : Un discours cinglant, il l’accuse de lâcheté et de trahison...

Lors de son passage à la Sicap Baobab, le leader du Pastef n’a pas raté Barthélémy Dias qui se proclame comme le propriétaire de ce quartier. Pour Ousmane Sonko, Baobab n’est pas le titre foncier ou l’héritage de Barthélémy Dias pour qu’il s’attaque au parti Pastef et ses militants.



D’après Ousmane Sonko rien ne se passera car des véhicules de police dragons ont été mis en place dans le but de sécuriser sa maison afin que rien ne se reproduise.



« Yalla Kham nani, wadji amoul fiit, meussoul ame fiit, khamoul fou fiit nék »



C’est ainsi qu’il appelle les gens à revenir à la raison car, c’est le pouvoir qui détient la force personne ne peut défier le pouvoir. « Nous, nous avons appelé à la paix. D’ailleurs, à partir de ce jour, nous la libérons et l’appelons à sortir pour faire la campagne car personne ne va le frapper, personne ne va l’insulter mais le nom de Sonko, il va l’entendre ».