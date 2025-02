Son record Guinness non reconnu : Zeinab BANCÉ donne rendez-vous le 27 mars prochain

Très déçue de ne pas voir son exploit reconnu par le Guinness World Records, jusqu’ici détenu par Alain Fisher, l’Ivoirienne Zeinab Bancé s’est adressée aux Ivoiriens et aux populations de la Côte d’Ivoire dans un communiqué pour expliquer la situation.



Elle a tenu à rappeler l’une des règles essentielles du Guinness World Records : « Il est important de souligner que l’une des règles importantes du Guinness World Records est la captation 24 heures sur 24 du candidat et de l’horloge installée pour authentifier les faits. »



Zeinab Bancé poursuit : « Grande fut ma surprise le 5 février 2025, en recevant un mail du Guinness World Records m’informant que la captation contenait plusieurs plans d’images jugés non conformes aux critères édictés. »



L’Ivoirienne, qui a tenté de battre le record du plus long marathon de cuisine en décembre 2024 avec un temps de 131 heures et 30 minutes, exprime à la fois sa déception et sa détermination. Elle annonce qu’elle retentera l’exploit le 27 mars prochain, avec une meilleure organisation technique cette fois-ci.



Dans un message de soutien, elle souligne qu’elle ne renonce pas malgré les obstacles : « La déception légitime n’efface pas nos efforts. Nous n’avons pas perdu, nous avons appris, et nous reviendrons plus forts, car, comme on le sait, le découragement n’est pas ivoirien. »