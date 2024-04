Sommet de la Mesure d'Impact à Paris: Victorine Ndeye offre la commune de Niaguis en exemple

L'ancienne ministre de l'économie sociale et solidaire Victorine Anquédiche Ndeye a été invitée à présenter le modèle qu'elle compte mettre en place dans la commune de Niaguis dont elle est maire dans le cadre du Sommet de la Mesure d'Impact qui s'est tenu à Paris ce jeudi 18 avril au Conseil économique social et environnemental français.







Intervenant à la session plénière sur le thème de l'économie sociale et solidaire en tant que moteur de changement systémique à l'échelle internationale, le Maire Victorine Ndeye a plaidé pour l'accompagnement des initiatives au niveau des collectivités territoriales à travers des projets communautaires à même de tirer profit du potentiel des terroirs et de générer des emplois décents au profit des jeunes. Revenant sur sa participation à la plénière, celle qui s'est inspirée du cas de la commune de Niaguis comme laboratoire pour éprouver un modèle de développement endogène, a annoncé son engagement à « promouvoir cette nouvelle forme d'entreprise en tant que moyen de création d'emplois décents pour les populations les plus vulnérables et de contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) ».







Victorine Ndeye a aussi annoncé sur son compte X, « qu'il est temps d'agir pour plus d'équité et d'inclusivité dans le monde ».