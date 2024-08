Sommet Sino-Africain/ Visite du président Diomaye : La Chine dresse un bilan positif de sa coopération avec le Sénégal

En prélude du sommet du FOCAC 2024 qui se tient du 4 au 6 septembre prochain à Beijing en Chine, le conseiller économique et commercial, Rong Weidong a dressé lors d'une conférence de presse à l'Ambassade de Chine au Sénégal, un bilan positif de la coopération bilatérale , ces dix dernières années, entre les deux pays. Le diplomate, Rong Weidong liste quelques réalisations de la partie chinoise. " Pour le programme de réduction de la pauvreté et l'agriculture, nous avons jusqu'à présent envoyé sept (7) missions agricoles au Sénégal et nous allons bientôt démarrer un projet de forage hydraulique en milieu rural en phase 2 et ça va améliorer le bien-être de la population Sénégalaise résidant en milieu rural.



Pour le programme de la santé, nous avons fourni des équipements médicaux pour l'hôpital d'enfants de Diamniadio qui a été construit par la partie chinoise , nous avons aussi fourni des équipements médicaux au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons une mission médicale composée de médecins chinois au Sénégal , qui ont fait des consultations gratuites dans certaines localités.

Pour ce qui est des programmes pour les échanges humains et culturels , à part le Musée des civilisations Noires et le Grand Théâtre National,nous avons aussi exécuté un projet de réhabilitation de quatres stades , y compris le Stade Léopold Sédar Senghor et nous allons bientôt démarrer , un autre projet technique pour les jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026.



Pour le programme pour la paix et la Sécurité, nous avons effectué un projet de don de matériels pour établir un laboratoire d'ADN de police du Sénégal.

Le dernier programme, c'est le programme pour l'innovation numérique , nous allons aider 300 villages sénégalais à installer la connexion tv à l'énergie solaire aussi une télévision numérique et des services de télévision par satellites.



Et pour clôturer, nous allons cibler les domaines prioritaires du Sénégal, que sont l' agriculture, l'industrie, la formation professionnelle et le numérique".