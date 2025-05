Situation tendue à l’Université Alioune Diop de Bambey : « C’est le symptôme d’un gouvernement sans idées » (TAS)

Le président de La République des Valeurs (RV), se prononçant sur la situation à l’université Alioune Diop de Bambey, se désole du fait que la police perpétue les mêmes pratiques : « Des agents en civil opèrent à découvert. Pour mieux désigner des "infiltrés" en cas de bavures ? », s’interroge Thierno Alassane Sall.



Il estime que les régimes passent, mais aujourd’hui, la situation des universités et le système restent inchangés. « À Bambey, les étudiants de l’université Alioune Diop en font l’amère expérience : cours suspendus, amicales dissoutes », dénonce TAS, qui reste convaincu que « tout cela révèle un mépris profond pour les étudiants et les conditions d’études ». C’est aussi, selon le député, « le symptôme d’une université sénégalaise en faillite et d’un gouvernement sans idées, qui navigue à vue depuis plus d’un an ».