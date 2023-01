Situation politique nationale : « L’urgence d’une refondation démocratique nous commande de dialoguer » (Youssou Diallo)

Face aux discours politiques musclés, les invectives de part et d’autre, le moment est venu pour lancer un dialogue fécond et sincère entre les acteurs politiques, pouvoir comme opposition, et la société civile. C’est du moins l’avis de Youssou Diallo, président du club Sénégal Émergent.



En effet, pour Youssou Diallo, il est temps de « faire bouger les lignes entre acteurs politiques du pouvoir et de l’opposition, afin de jeter les jalons d’un dialogue fécond et salvateur pour établir des convergences et assurer la paix, la stabilité politique et sociale du Sénégal. C’est une invite à la classe politique pour saisir cette opportunité historique que nous offre notre peuple à travers son dernier vote et les circonstances actuelles de lourdes tensions ».



Poursuivant, le Président du Club Sénégal Émergent et non moins PCA de la Sonacos reste convaincu que « les fuites en avant, les traquenards et la violence politique ne peuvent plus perdurer », d’où l’impérieuse nécessité pour tous les acteurs de dialoguer pour l’intérêt de la nation Sénégalaise. « Il faut résolument et sincèrement avancer pour sortir notre Démocratie de l’imbroglio. Répétons-le avec force, notre Démocratie est malade de son immobilisme, de ses confrontations et violences inutiles et dangereuses, pouvant déboucher malheureusement sur une énorme régression. L’urgence d’une refondation démocratique nous commande de dialoguer sur les règles du jeu électoral, le système partisan sénégalais, d’établir des consensus minimums et forts, avant les élections présidentielles de 2024. C’est une question de responsabilité démocratique, d’engagement républicain et de patriotisme. En conclusion, j’invite l’ensemble des acteurs politiques, civils et sociaux, les forces vives de la Nation à explorer cette perspective du dialogue salvateur au nom du seul intérêt national », a précisé Youssou Diallo.



Cependant, regrette encore le président du Club Sénégal Émergent, la démocratie sénégalaise file droit vers le mur. Ce qui pourrait être fatal pour tout citoyen, d’où la nécessité de saisir la balle au rebond et conjurer le sort avant qu’il ne soit trop tard. « Notre démocratie, de Démocratie tant enviée ailleurs en Afrique et dans le monde, est malheureusement en crise, concédons-le, par la faute des acteurs politiques, tous sans exception ! Soyons clair, la crise actuelle risque de conduire fatalement à une régression démocratique si rien n’est fait rapidement pour la juguler. Notre Démocratie ne peut plus continuer de fonctionner comme elle le fait actuellement, sans aller fatalement droit vers le mur, la catastrophe ! Elle, notre Démocratie, est à la croisée des chemins, elle peut accoucher du pire comme du meilleur. L’affrontement et mortal kombat seront perdants pour tous, pour les acteurs politiques, le peuple et la nation. D’où la nécessité impérieuse et historique de cerner les dangers imminents qui planent sur notre Démocratie et notre vivre ensemble, de dialoguer pour les conjurer, afin que notre Gaal démocratique ne sombre pas ! », conclut Youssou Diallo dans un long texte partagé…