Situation politique nationale : Ismaila Madior FALL a convié les Missions diplomatiques et consulaires, les Organisations internationales accréditées à une séance d’informations.

La crise politique que traverse le Sénégal a fait réagir les grandes puissances et les grandes organisations du monde entier. A cet effet, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Pr Ismaila Madior FALL, a décidé de convier à une séance d'information toutes les Missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les Organisations internationales accréditées à Dakar. Cette rencontre aura lieu ce vendredi 09 février 2024.



Yaya CISSOKHO