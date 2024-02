Situation politique du Sénégal: Le représentant des Nations Unies, Leonardo Simao a échangé avec le PR Macky Sall

Le représentant Spéciale du Secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simao, a été reçu en audience, ce mardi 20 février par le chef de l'Etat, Macky Sall.



D'après le communiqué des Nations Unies, lu par Dakaractu, ils ont échangé sur divers sujets relatifs à la paix et à la sécurité dans la sous-région, mais également les récents développements politiques au Sénégal.



Le document renseigne que le Représentant spécial a salué l'engagement constant du Sénégal pour la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest et du Sahel. Il a exhorté tous les acteurs nationaux à œuvrer ensemble afin de créer un environnement propice à une élection pacifique et transparente dans le cadre de la constitution Sénégalaise.

Mr Leonardo Santos Simao a réitéré le soutien continu des Nations Unies et son engagement personnel à accompagner les efforts du pays visant à consolider la démocratie, promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable, informe le document envoyé à la presse.